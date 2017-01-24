В Китае смартфон приравняли к кошельку

В прошлом году мобильными платежами в Китае воспользовались 469 млн человек

Около 68% пользователей мобильных телефонов в Китае использовали их для оплаты товаров и услуг в 2016 году. Это на 31% больше, чем в 2015 году. Такую информацию предоставило интернет-агентство Министерства промышленности и информатизации КНР. В агентстве также сообщают, что в стране постоянно растет количество пользователей мобильных телефонов.

Одним из крупнейших мобильных кошельков в Китае является платежный сервис интернет-гаганта Alibaba – Alipay. Уже насчитывается около 450 млн активных пользователей этого бумажника. И компания стремится получить статус самой популярной платежной платформы в мире.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Alipay продолжает экспансию на европейском рынке. В сотрудничестве с немецким поставщиком платежных услуг разработал мобильное приложение, с помощью которого ритейлеры смогут принимать и обрабатывать платежи Alipay посредством сканирования QR-кода.

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