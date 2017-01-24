В Великобритании некому обслуживать клиентов банков

Британские банки будут предоставлять финансовые сервисы через посредников

Британские банки налаживают сотрудничество с государственным почтовым оператором Post Office. Чтобы качественно обслуживать своих клиентов, финучреждения готовы делегировать свои обязанности более 11 тыс. почтовым отделениям по всей стране.

Масштабному расширению пунктов обслуживания потребителей предшествовал ряд сокращений в банковской сфере. Ведущие банки Соединенного Королевства – от Lloyds до HSBC – в 2015-2016 сокращали штат и закрывали отделения по всей стране. За последние два года было закрыто около 1 тыс филиалов. Поэтому теперь обслуживать клиентов, которые привыкли к личному общению с сотрудником, придется через почту.

Через этот канал потенциально можно обслужить 99% физлиц-клиентов британских банков и 75% корпоративных клиентов. В основном на почте британцы смогут выполнять операции с наличными деньгами или чеками.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Post Office и раньше сотрудничала с банками. В прошлом году через отделения было проведено около 110 млн банковских операций. После нового соглашения с банками число транзакций на почте должно увеличиться.

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