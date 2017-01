Подразделение Alibaba приобретает американский сервис по переводу денег

За новое приобретение Ant Financial выложила 880 млн долларов

Ant Financial – финансовое подразделение китайского e-commerce-гиганта Alibaba – продолжает свою международную экспансию, в этот раз — с помощью приобретения американского сервиса по переводу денег MoneyGram International Inc. за 880 млн долларов.

Вторая по счету сделка Ant Financial в США поможет связать сеть MoneyGram, состоящую из 2,4 млрд банковских и мобильных счетов, с клиентами китайской компании. Сейчас целью Ant Financial является глобальная экспансия, тем более, что на рынке Китая компания постоянно сталкивается с конкуренцией со стороны Tencent Holdings Ltd.’s Wechat. Приобретение MoneyGram станет еще одним шагом на пути к достижению этой цели. Ранее Ant Financial уже наладила партнерство с Paytm в Индии и Ascend Money в Таиланде.

После завершения сделки штаб-квартира MoneyGram останется в Далласе. Компания продолжит работать под существующим брендом.

В прошлом году Ant Financial приобрела еще одну американскую компанию со штаб-квартирой в Канзас-Сити, которая занимается разработкой программного обеспечения для технологии распознавания глаз на мобильных устройствах.

По материалам bloomberg.com