Это — успех: выручка Alibaba выросла на 54%

Ростом выручки Alibaba обязаня Дню холостяков

Китайский e-commerce гигант Alibaba Group Holding Ltd. сообщил о том, что его выручка в последнем квартале 2016 года выросла на 54% и достигла 7,7 млрд долларов на фоне того, что китайские потребители начали использовать интернет для покупки, буквально, всего — от одежды до электроники и еды.

Стоимость акций компании до открытия биржевой сессии также выросла на 1,1% и составила 98,48 долларов.

Декабрь всегда был успешным для Alibaba из-за Дня холостяков — крупнейшего события в сфере интернет-торговли, которое проходит 11 ноября. В компании сообщают, что в этот день продавцам удалось реализовать своих товаров через сайт компании на сумму 120,7 млрд юаней, что на 32% больше, чем в 2015 году.

За этот период на Alibaba было зафиксировано 443 млн активный покупателей. Показатель вырос на 9% по сравнению с 2015 годом. Количество активных потребителей с мобильных устройств в среднем за месяц выросло на 25% и достигло 493 млн.

По отдельным направлениям выручка и изменения по сравнению с предыдущим годом распределялись следующим образом:

— Основная коммерческая деятельность 6,708 млн долларов (рост на 45%),

— Облачные вычисления 254 млн долларов (рост на 115%),

— Цифровые медиа и развлекательные проекты 585 млн долларов (рост на 273%),

— Инновационные проекты 122 млн долларов (рост на 61%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba создаст 1 млн рабочих мест в США.

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По материалам marketwatch.com