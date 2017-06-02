Покупать онлайн стало безопаснее, за исключением двух отраслей

Мошенничество в e-commerce сократилось



Мошенничество в сфере электронной коммерции сокращается в процентном и долларовом выражении начиная с первого квартала 2016 года. Исключением стали только две отрасли онлайн-торговли — маркетплейсы и продажа драгоценностей. Всего в исследовании Q1 2017 Global Fraud Index учитывались попытки мошенничества на сайтах 5 тыс ритейлеров в восьми отраслях — одежда, бытовая техника, косметика, мебель, товары для отдыха и т д.

Несмотря на то, что потери от мошенничества сокращаются, суммы убытков по-прежнему внушительные — миллиарды долларов. Многие ритейлеры теряют средства из-за неправильно настроенных систем защиты. Они отклоняют нормальные транзакции из-за страха перед мошенничеством.

Подробная информация о мошенничестве в онлайн-торговле представлена в отчете Q1 2017 Global Fraud Index.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Назван крупнейший в мире рынок e-commerce по объему транзакций. В Китае приходит 40% глобального объема транзакций в онлайн-торговле.

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