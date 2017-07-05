50% глобального e-commerce в 2017 — это Китай

Ожидается, что в этом году продажи на китайском рынке электронной коммерции достигнут отметки в 1,132 трлн долларов

По прогнозам аналитиков eMarketer, онлайн-торговля составит 23,1% всех розничных продаж Китая. Более того, к 2021 году ожидается рост этого показателя до 40,8%.

Продолжит расти и популярность мобильного шоппинга в стране. Более 75% покупок в электронной коммерции — на сумму свыше 1 трлн долл — будут осуществлены при помощи мобильных устройств.

Китай является крупнейшим в мире рынком e-commerce. При этом его доля существенна и на других рынках, включая США (450,81 млрд долл), Великобританию (110,07 млрд долл) и Японию (95,33 млрд долл).

По словам старшего аналитика по прогнозированию eMarketer Оскара Ороско, рынок e-commerce Китая растет благодаря популярности мобильных покупок и уверенному положению крупных площадок Alibaba, JD.com и Tmall.

Согласно прогнозу eMarketer, в 2017 году во всем мире совокупные розничные продажи электронной коммерции достигнут 2,290 трлн долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайская платежная система запускает платежи по QR-кодам. В будущем планируется, что с помощью нового сервиса можно будет снимать деньги с банкоматов и совершать другие транзакции.

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