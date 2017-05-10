Пользователи все еще не доверяют онлайн-банкингу — исследование

По данным исследования, несмотря на удобство онлайн-банкинга, значительная часть пользователей считает его ненадежным

Исследование Lithium Technologies, проведенное в Великобритании, показало, что 58% клиентов предпочитают взаимодействовать с сотрудниками банков напрямую, считая их наиболее надежным источником информации.

Только четверть британских потребителей доверяют банковской информации, которую они получают онлайн, хотя при этом цифровым банкингом пользуется 62% британцев. Исследование показало, что хотя клиенты и настроены к цифровому банкингу позитивно, получаемый опыт пока не оправдывает их ожиданий.

Среди опрошенных 59% считают самым удобным видом банкинга онлайн-банкинг, тогда как 23% предпочитают обращаться в филиалы и всего 9% выбрали мобильный банкинг. В то же время, самым надежным видом банкинга 58% потребителей называют традиционный банкинг, 23% — цифровой и только 10% — мобильный.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что, согласно исследованию JD Power, клиенты, которые время от времени посещают филиалы банков, более удовлетворены сервисом, чем те, которые используют только мобильный и онлайн-банкинг.

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По материалам thepaypers.com