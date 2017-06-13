Попасть в казино можно будет по отпечатку пальца

Французское казино разработало новую карту для посетителей

Посетителям и сотрудникам недавно открывшегося Casino Pleinair в Марселе, Франция, скоро будет представлена ​биометрическая смарт-карта, оснащенная сканером отпечатков пальцев. Она позволит расплачиваться в казино, заходить в привилегированные зоны игрового зала и учитывать время, проведенное за игорным столом. В будущем для VIP-игроков казино будут предусмотрены и другие опции.

Казино является одним из 43 заведений Groupe Partouche. А также первым из трех объектов, где в этом году будут запущены смарт-карты MeReal Biometrics V2.

Карточка MeReal Biometrics, выпущенная во Франции, оснащена таким же стандартным набором технологий, как и обычные карты, которые используются для платежей или контроля доступа — RFID, NFC и EMV. В сочетании со сканером отпечатков пальцев MeReal Biometrics, звуковым одноразовым паролем и аккумулятором, эти карты можно использовать 24 часа в сутки.

Сотрудники и гости заведения смогут без труда перемещаться по казино, совершать и получать платежи, не вводя пароли и не предъявляя документов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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