Производитель авто приобрел платежный сервис с поддержкой биткоина

Производитель Mercedes приобрел платежный сервис PayCash Europe
Финансовое подразделение компании Daimler (Daimler Financial Services), которая является производителем автомобилей Mercedes, намерено приобрести платежный сервис PayCash Europe в рамках инициативы по созданию собственного сервиса электронных платежей — Mercedes Pay.
Mercedes Pay будет интегрирован в Daimler Mobility Services, что даст возможность пользователям оплачивать услуги, предлагаемые приложениями для каршеринга car2go и вызова такси mytaxi, которое доступно в девяти европейских странах.
Также, следует отметить, что в список поддерживаемых платежных систем PayCash Europe входит биткоин. Более того, сервис поддерживает все самые распространенные кредитные и дебетовые карты, Sofort, PayPal, AliPay, SEPA и т. д.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Honda займется платежами в авто.
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По материалам finextra.com