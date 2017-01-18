Производитель авто приобрел платежный сервис с поддержкой биткоина

Производитель Mercedes приобрел платежный сервис PayCash Europe

Финансовое подразделение компании Daimler (Daimler Financial Services), которая является производителем автомобилей Mercedes, намерено приобрести платежный сервис PayCash Europe в рамках инициативы по созданию собственного сервиса электронных платежей — Mercedes Pay.

Mercedes Pay будет интегрирован в Daimler Mobility Services, что даст возможность пользователям оплачивать услуги, предлагаемые приложениями для каршеринга car2go и вызова такси mytaxi, которое доступно в девяти европейских странах.

Также, следует отметить, что в список поддерживаемых платежных систем PayCash Europe входит биткоин. Более того, сервис поддерживает все самые распространенные кредитные и дебетовые карты, Sofort, PayPal, AliPay, SEPA и т. д.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Honda займется платежами в авто.

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По материалам finextra.com