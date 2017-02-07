Рада провалила голосование за важный евроинтеграционный закон

Законопроект отправлен на повторное второе чтение

Верховна Рада Украины не поддержала законопроект №4685 «Про электронные доверительные услуги» и отправила его на повторное второе чтение.

За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутата.

Презентуя документ, глава комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данчено заявил, что он является неотъемлемой частью евроинтеграционных процессов в экономике Украины и позволил бы создать новые рабочие места в украинских IT-компаниях.

Главной целью принятия законопроекта является реформирование законодательства в сфере электронной цифровой подписи с учетом опыта Европейского Союза и развития единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг. Также, признание в Украине электронных доверительных услуг, которые предоставляются иностранными поставщиками, что обеспечит активное развитие трансграничного сотрудничества и интеграции Украины с мировым информационным пространством.

Комментарий заместителя городского главы Днепра Яники Мерило:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Рада приняла закон об электронном билете.

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По материалам obozrevatel.com