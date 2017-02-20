Лидеры лайков: рейтинг украинских интернет-магазинов в Facebook

Какие онлайн-ритейлеры наиболее активно привлекают подписчиков в соцсетях?

Сайт интернет-магазина – далеко не единственный инструмент продаж и привлечения покупателей. Ритейлеры активно используют соцсети для завлечения покупателей скидками, распродажами и визуальным контентом. Исследование Socialbakers показало, какие отечественные онлайн-площадки наиболее активно вели себя в Facebook по итогам февраля 2017 года.

ТОП-10 интернет-магазинов в Facebook (по количеству подписчиков из Украины)

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы публиковали рейтинг банков, чья политика в Facebook помогла им привлечь больше число подписчиков. Количество лайков и охват пользователей в Facebook — не основной показатель успеха кредитной организации. Тем не менее он демонстрирует, насколько качественно выстроена работа с клиентами в соцсетях, насколько внимательно банк относится к новым каналам обслуживания пользователей.

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