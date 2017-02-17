Глобальный рынок интернета вещей: прогноз до 2021 года

81% процент прироста рынка IoT придется на сегмент электронных гаджетов

С 2017 по 2021 гг. совокупный среднегодовой темп роста глобального рынка интернета вещей (Internet of Things, IoT) будет составлять 4%. Такие данные продемонстрировало исследование компании Technavio.

Согласно результатам исследования, объем глобального рынка IoT достигнет 1,37 млрд долларов к 2021 году. Среди основных причин позитивной динамики — удобство, возможность удаленного доступа и небольшая затратность.

Аналитики Technavio разбивают сферу IoT на несколько категорий, среди них: электронные гаджеты, умные медиа проигрыватели, беспроводные принтеры, умные измерительные приборы, умные носимые устройства, умные камеры, умная бытовая техника, умные дверные замки, умные лампочки и термостаты.

81% процент прироста рынка IoT придется на электронные гаджеты. В этой категории самыми популярными среди потребителей устройствами являются смартфоны, благодаря удобству использования и доступности с точки зрения цен. За смартфонами в категории «электронные гаджеты» следуют планшеты, которые потребители ценят за мобильность и эффективность использования, сообщают в Technavio.

Второй по объему категорией товаров на рынке интернета вещей являются умные медиа проигрыватели. Этот сегмент к 2021 году будет оцениваться в 143,4 млрд долларов с совокупным среднегодовым темпом роста 6%.

Количество товаров в сегменте «беспроводные принтеры» к 2021 году достигнет 159,4 млн штук. Спрос на данную категорию товаров можно объяснить стремительным развитием технологий печати и растущим спросом на беспроводные лазерные и струйные принтеры.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, в чем польза интернета вещей для банковской отрасли.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: 5 интересных фактов об интернете вещей



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кроссовки, авто и холодильники с функцией платежей: IBM и Visa заключили сделку

По материалам pymnts.com