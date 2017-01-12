Рынок мобильных платежей стремится к триллиону

Через год рынок мобильных платежей вырастет на четверть

По прогнозам экспертов мировой рынок мобильных платежей достигнет $780 млрд в 2017 году. Это на 25,8% больше, чем по итогам 2016 года. Такие данные предоставила исследовательская фирма TrendForce.

Аналитики считают, что в этом году около 60% всех поставляемых смартфонов будут иметь встроенный NFC-чип. Он позволит без труда загрузить на телефон мобильный кошелек и расплачиваться им в магазинах.

Помимо NFC-чипа в 50% всех смартфонов будет встроенный сканер отпечатков пальцев. Это обеспечит мобильные платежи дополнительной защитой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Несмотря на то, что с каждым годом люди чаще расплачиваются смартфоном в магазинах, мобильные платежи все еще не так популярны, как хотелось бы. Как компании пытаются заинтересовать пользователей в этой опции – читайте в материале.

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