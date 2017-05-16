Samsung Pay наконец запустили еще в одной стране Европы

Теперь на рынке мобильных платежей Великобритании есть все три основных игрока

Изначально компания Samsung планировала запуск своего платежного решения в Великобритании еще в 2016 году, однако дебют приложения на совместимых c платежным сервисом устройствах пользователей состоялся только сегодня. Спустя год после запуска Android Pay и два года после появления в стране Apple Pay.

Конкурирующие сервисы от Apple и Google уже успели закрепиться на рынке Великобритании. Но мобильный платежный сервис от Samsung обладает одним значительным преимуществом — он поддерживает осуществление платежей по той же технологии, что и карта с магнитными лентами. Таким образом, им можно пользоваться даже на терминалах, которые не поддерживают бесконтактную оплату.

Пока платежное приложение Samsung поддерживает только три британских банка:

HSBC (карты Mastercard & Visa)

Nationwide (только карты Visa)

AMEX (только карты Amex)

Смартфоны, которыми можно будет расплатиться в магазине — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, Galaxy S7 и Galaxy S7 edge, Galaxy S6, S6 edge и S6 edge+, Galaxy Note 5.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung Pay запустился в Тайване в тестовом режиме. А официальный запуск сервиса на этом рынке состоится 23 мая.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — «Безвиз» близко: с какой банковской картой ехать за границу