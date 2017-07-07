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Сбербанк создаст собственный блокчейн интегратор

07.07.2017 10:42

Проект обеспечит создание собственных IT-решений, которые будут доступны всему банковскому сообществу

Сбербанк блокчейн интегратор

Сбербанк создаст собственный блокчейн интегратор. Фото: vdmsti.ru

В Сбербанке сообщили о планах создать собственную компанию, реализующую IT-решения в области внедрения блокчейн-технологий — блокчейн-интегратор.

Об этом сообщил в рамках Санкт-Петербургской международной банковской конференции исполнительный директор Sberbank CIB Сергей Поликанов.

Ранее глава ВЭБ Сергей Горьков сообщил, что госкорпорация рассматривает варианты площадок для строительства в России вычислительных мощностей для внедрения технологии блокчейн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Австралии разработали сверхбыстрый и безопасный блокчейн. Новая технология работает в 7 раз быстрее, чем VISA и в 57 тыс раз быстрее, чем Биткоин.

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По материалам tass.ru

Рубрики: BlockchainБанкиНовостиСбербанк

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