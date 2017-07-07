Сбербанк создаст собственный блокчейн интегратор

Проект обеспечит создание собственных IT-решений, которые будут доступны всему банковскому сообществу
В Сбербанке сообщили о планах создать собственную компанию, реализующую IT-решения в области внедрения блокчейн-технологий — блокчейн-интегратор.
Об этом сообщил в рамках Санкт-Петербургской международной банковской конференции исполнительный директор Sberbank CIB Сергей Поликанов.
Ранее глава ВЭБ Сергей Горьков сообщил, что госкорпорация рассматривает варианты площадок для строительства в России вычислительных мощностей для внедрения технологии блокчейн.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Австралии разработали сверхбыстрый и безопасный блокчейн. Новая технология работает в 7 раз быстрее, чем VISA и в 57 тыс раз быстрее, чем Биткоин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй по величине порт Европы переходит на блокчейн
По материалам tass.ru