Селфи заменят посадочные талоны в самолетах

Это первый случай сотрудничества авиакомпании и Таможенной службы США, направленного на проверку фото

В июне бюждетный авиаперевозчик jetBlue (США) запустит сервис самообслуживания при посадке пассажиров в самолет. Вместо предъявления бумажных посадочных таллонов, они смогут попасть на борт после того, как специальный сканер распознает лицо.

Проект реализуется совместно с погранично-таможенной службой США и компанией SITA, которая предоставляет IT-услуги в авиационной отрасли. Пока новый формат контроля будет работать только на одном маршруте — Бостон-Аруба.

Как это работает?

Находясь у входа на посадку, пассажир подходит к киоску с фотоаппаратом. Устройство фотографирует и сразу передает снимок для сравнения с изображением в паспорте пассажира, который уже находится в базе данных погранично-таможенной службы США. Если лицо туриста совпадает с фото в базе данных, его допускают в самолет.

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Ранее мы сообщали о том, что британский транспорт переходит на биометрию. Вместо продажи билетов железная дорога Британии будет сканировать глаза. Чтобы пройти в вагон, пассажиру нужно будет просто посмотрет в камеру.

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По материалам: www.avianews.com