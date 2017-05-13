Сервис быстрых платежей от Visa стал доступен в Европе

Visa Checkout запустился в одной из стран Европы

Компания Visa Inc. анонсировала запуск своего сервиса быстрых онлайн-платежей Visa Checkout в Великобритании. Первым мерчантом, который будет поддерживать сервис на британском рынке станет туристическая компания lastminute.com.

Сервис Visa Checkout дает возможность пользователям безопасно хранить свои платежные данные и информацию по доставке без необходимости вводить их каждый раз при совершении покупки в интернете. Вместо этого потребителям необходимо всего лишь ввести имя пользователя и пароль. Такую возможность предлагают все мерчанты, поддерживающие сервис Visa Checkout.

Сервис Visa Checkout запустился в США в 2014 году. Он уже доступен в 23 странах и насчитывает около 20 млн зарегистрированных пользователей по всему миру.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киевском метро наконец-то можно заплатить за проезд картой Visa. Для этого им достаточно просто приложить карту к специальному желтому турникету, которые установлены на всех станциях метрополитена.

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По материалам pymnts.com