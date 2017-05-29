Сервис M-Pesa станет доступен во всех странах Африки

Переговоры по расширению начнутся до конца текущего года

С расширением платформы мобильных финансовых услуг M-Pesa, миллионы пользователей смартфонов в Африке получат доступ к базовым банковским услугам, таким как кредитование и сбережение.

Сервис M-Pesa впервые запустился в Кении 10 лет назад под эгидой Safaricom, филиала Vodafone в Кении. Регулируемая Центробанком Кении, платформа предоставляет пользователям доступ к банковским услугам через сотрудничество с местными банками, даже если пользователи не имеют банковского счета.

Safaricom планировал расширить M-Pesa уже давно, однако реализация стратегии развития зависела от материнской компании Vodafone. Однако сейчас Vodafone передала 35% своих акций в Safaricom своему южноафриканскому филиалу Vodacom, и оставила себе всего 5% акций Safaricom. В связи с этим ожидается более активное расширение M-Pesa на африканском континенте.

Ряд стран уже проявили интерес к внедрению сервиса. Среди них Ливия, Эфиопия и Того. Однако планы компании даже более масштабные — компания намерена запустить сервис во всех странах Африки, за исключением Южной Африки, где Vodacom является монополистом.

CEO Safaricom Боб Коллимур рассчитывает, что для расширения не понадобятся крупные капиталовложения. Ожидается, что переговоры по расширению начнутся до конца текущего года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Mastercard будет продвигать cashless в Африке. Wari, африканская технологическая компания, и Mastercard подписали соглашение, согласно которому будут развивать экосистему цифровых платежей в 35 странах Африки.

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По материалам pymnts.com