Сеть почтоматов InPost прекратила работу в Украине

Почему из Украины уходят пионеры рынка почтоматов?

Польская сеть почтоматов InPost заявила об уходе из украинского рынка. Одной из основных причин прекращения работы компания называет бесперспективность украинского рынка для роста.

О прекращении работы InPost в Украине говорится в сообщении головной компании Integer.pl S.A. на Варшавской фондовой бирже. Также в сообщении указано, что общая сумма расходов, связанных с прекращением операций в Украине и Малайзии, может составлять 1,4 млн евро (6 млн злотых).

Компания InPost оборудовала свою сеть почтоматов в Украине в 2014 году. Почтоматы находились в наиболее оживленных местах, чтобы покупателю было удобно забрать свой заказ: у метро, возле ТРЦ и супермаркетов.

В декабре 2016 года компания также сообщила, что почтоматы InPost прекращают работу на рынке России. В компании посчитали бесперспективным развивать бизнес в этой стране. В этом году InPost закроются в Испании, Малайзии, Норвегии и Бразилии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интервью генерального директора InPost в Украине Вальдемара Бжоски в 2015 году для PaySpace Magazine

По материалам Retailers