Смартфон вместо POS-терминала: в Лондоне тестируют новый способ приема платежей

Для обработки платежей больше не понадобится POS-терминал. Принять оплату можно будет со смартфона

Британская процессинговая компания Worldpay может отказаться от использования mPOS-терминалов. Компания объявила о тестировании нового способа приема платежей, для которого потребуется только смартфон. Прием платежей с мобильного телефона будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения и бесконтактного NFC-модуля.

Сервис будет называться My Business Mobile. Продавцам, которые хотят отказаться от дополнительного оборудования, достаточно будет установить на свой телефон приложение.

В компании считают, что такое решение даст им преимущество перед популярными поставщиками мобильных платежных терминалов — iZettle, SumUp и Square. Ведь их решения требуют использования периферийных устройств.

Worldpay утверждает, что уже в 2017 году в Лондоне принимать платежи со смартфона будут 50 небольших торговцев — кофейные тележки, парикмахеры, участники фестивалей и т.д.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что рынок POS-терминалов увеличится в 3 раза в ближайшие семь лет. А в настоящее время он оценивается примерно в 15 млрд долларов.

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