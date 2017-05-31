США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег

Немецкий банк выплатит правительству США 41 млн долларов

Deutsche Bank AG выплатит 41 млн долларов Федеральной резервной системе (ФРС) США из-за того, что банк не сумел принять достаточно мер для предотвращения отмывания денег.

В ФРС заявили, что операции Deutsche Bank в США проводились в несоответствии с Законом о банковской тайне, согласно которому кредитные учреждения обязуются помогать федеральным властям в предотвращении нелегальных транзакций. В ФРС назвали практики банка «небезопасными и ненадежными», а банк обязался усовершенствовать мониторинг за операциями.

Недостаточный мониторинг Deutsche Bank привел к тому, что с 2011 по 2015 год в «потенциально подозрительных операциях» были использованы миллиарды долларов.

Это уже не первое обвинение США в адрес немецкого банка. Ранее Deutsche Bank согласился заплатить 95 млн долларов, чтобы уладить судебный спор с правительством США, которое обвинило немецкий банк в налоговом мошенничестве, в использовании «неплатежеспособных» фиктивных компаний с целью уклонения от уплаты федеральных налогов в США в 2000 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Deutsche Bank запускает мобильные NFC-платежи. Deutsche Bank станет первым банком в Германии, который позволит своим вкладчикам оплачивать покупки смартфоном. Клиенты с телефонами на базе Android с поддержкой NFC смогут привязать свою дебетовую карту к приложению банка и совершать бесконтактные платежи на сумму до 25 евро.

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По материалам bloomberg.com