Стало известно, какая страна лидирует по развитию e-commerce в Европе

Несмотря на экономический спад в связи с Brexit, британская e-commerce является первой в Европе и третьей в мире с ожидаемым ростом на 14% в 2017

По данным HiPay, 77% из 66,14 миллионов британцев совершают покупки онлайн. При этом ежегодный оборот в электронной торговле превышает 130 млрд фунтов стерлингов.

Большинство онлайн-покупок пользователи совершают при помощи настольных ПК, что свидетельствует о возможностях для развития в сфере мобильной торговли. Интересно, что с ПК пользователи за одну покупку тратят в среднем 66,99 фунтов, а с мобильного — всего 5,92 фунта.

Большинство покупок британцы совершают на американских веб-сайтах Аmazon и Ebay. Однако они также проводят много времени, закупаясь на британских Argos и ASOS.

Кроме того, по подсчетам HiPay, в среднем британцы ежегодно тратят около 5400 фунтов стерлингов онлайн. Предпочитаемым способом онлайн-оплаты для 40% британского населения является кредитная карта, для 35% — дебетовая и для 21% — PayPal.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван крупнейший в мире рынок e-commerce по объему транзакций. На этот рынок приходится 40% глобального объема транзакций в e-commerce.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — AliExpress начал продавать товары в прямом эфире