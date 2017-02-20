Стало известно, когда Android Pay запустится в России

Российские банки уже активно работают над внедрением мобильного платежного сервиса

Мобильный платежный сервис Android Pay появится на российском рынке уже в апреле 2017 года. Ему придется конкурировать с уже запустившимися в этой стране Apple Pay и Samsung Pay.

Сейчас банки — в частности, Сбербанк и Альфа-банк — активно работают над внедрением платежного сервиса, чтобы запуск был осуществлен в течение следующих трех месяцев.

Android Pay — это бесконтактная платежная система, которая работает на основе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже она была переименована на Android Pay. Презентация нового платежного сервиса прошла в ходе конференции Google I/O в 2015 году. Android Pay уже работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае, Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

В России уже работают два конкурирующих между собой мобильных платежных сервиса от Apple и Samsung. Запуск прошел осенью 2016 года.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, успех Android Pay в России во многом будет зависеть от того, насколько сама компания Google заинтересована в продвижении сервиса на новом рынке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google закрывает свой проект «платежи без рук».

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По материалам actualapple.com