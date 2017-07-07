Как появились кредитки: история платежных карт (инфографика)

7 июля 1891 года компания American Express запатентовала дорожные чеки, послужившие праобразом современных кредитных карт

Появление дорожных чеков позволило путешественникам перейти на более удобные инструменты расчетов за рубежом. На первых чеках указывалась сумма в валюте родной страны, а также эквивалент в деньгах других стран и дату.

Сегодня American Express по-прежнему является крупнейшим эмитентом дорожных чеков. А также популярной платежной системой. Покупатели тратят с карт AmEx $7 млрд в год.

Редакция PaySpace Magazine предлагает вспомнить и другие вехи истории кредитных карт.

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