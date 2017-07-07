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Как появились кредитки: история платежных карт (инфографика)

07.07.2017 9:30

7 июля 1891 года компания American Express запатентовала дорожные чеки, послужившие праобразом современных кредитных карт

Первые дорожные чеки American Express Фото: Plant City Farm & Flea Market

Появление дорожных чеков позволило путешественникам перейти на более удобные инструменты расчетов за рубежом. На первых чеках указывалась сумма в валюте родной страны, а также эквивалент в деньгах других стран и дату.

Сегодня American Express по-прежнему является крупнейшим эмитентом дорожных чеков. А также популярной платежной системой. Покупатели тратят с карт AmEx $7 млрд в год.

Редакция PaySpace Magazine предлагает вспомнить и другие вехи истории кредитных карт.

история кредитных карт

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Рубрики: ИнфографикаНовостиПлатежные карты

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