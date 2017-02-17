Топ-10 трендов в сфере биометрических технологий на 2017 год

Текущий год обещает стать «прорывным» для биометрических технологий и цифровой идентификации

2017 станет «прорывным годом» для биометрических технологий и цифровой идентификации. Именно в текущем году, согласно исследованию Acuity Market Intelligence, технология станет более распространенной среди потребителей, а разработчики найдут ей новые применения.

Мост утверждает, что 2017 год станет поворотным пунктом — облачные технологии в биометрии, безопасность мобильных учетных данных и инновации в сфере финансовых технологий обеспечат должный уровень безопасности и контроля за персональной идентифицирующей информацией.

Компания Acuity Market Intelligence обозначила топ-10 тенденций развития биометрических технологий и цифровой идентификации в 2017 году:

1. Поведенческая биометрия на смартфонах и связанные с ней вопросы конфиденциальности станут мейнстримом.

2. Технология распознавания радужной оболочки глаза на смартфонах станет массовой в связи с ее доступностью для потребителя с точки зрения цены.

3. Вопросы, связанные с безопасностью персональной идентифицирующей информацией в рамках интернета вещей, станут насущными для руководителей компаний.

4. Облачная биометрия станет неотъемлемым элементом инфраструктуры глобальных цифровых платежей и коммерческих платформ.

5. Связи между цифровой идентичностью, смартфонами, мобильными и стационарными смарт-устройствами будут монетизированы.

6. Появятся новые модели монетизации для цифровой идентификации, что перевесит чашу весов от коммерческих предприятий в сторону потребителей.

7. Безопасные мобильные учетные данные будут способствовать развитию инфраструктуры, переходя от фазы пилотного тестирования к полномасштабному применению.

8. Дальнейшее развитие биометрических технологий во многом будет обусловлено сектором BFSI (банкинг, финансовые услуги и страхование).

9. В индустрии появится огромное количество новаторов, которые будут представлять угрозу устоявшемуся порядку.

10. Биометрия и цифровая идентификация будут рассматриваться в качестве способов установить социальное равенство, обеспечить наличие собственного капитала и защиту конфиденциальной информации.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, выживут ли пароли в 2017 году, или, может быть, их полностью заменят биометрические технологии.

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По материалам paymentscardsandmobile.com