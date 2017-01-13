Угроза для Android: украинцев предупреждают о новом вирусе

Новый вирус заражает Android-устройства и ворует банковские данные

Эксперты предупреждают украинцев о новом вирусе, жертвами которого все чаще становятся жители стран СНГ. Вирус крадет данные банковских карт через любое Android-устройство в считанные минуты.

Об этом сообщают в департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

Вирус набирает обороты ежедневно, заражая по 30-40 тыс устройств. На данный момент вирус уже успел заразить 500 тыс гаджетов. Он распространяется очень стремительно, маскируясь под приложения ВКонтакте, Одноклассники, Pokemon Go, Telegram и другие. Внедренный в приложение код расшифровывает файл, добавленный злоумышленниками в ресурсы программы и запускает его.

Затем запущенный файл скачивает с управляющего сервера основную часть кода вируса, который в свою очередь содержит ссылки на скачивание еще нескольких файлов. Таким образом, кибермошенники получают доступ ко всем данным с банковских карт, которые необходимы для снятия средств.

Заразив гаджет вирусом, хакеры получают доступ к базам данных браузеров, которые содержат информацию о сохраненных логинах и паролях, историю посещений, файлам cookie и даже сохраненным данным банковских карт.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ubr.ua