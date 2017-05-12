Украина отказывается от доллара и переходит на евро

Сейчас 25-30% операций совершаются в евровалюте

В Украине объем наличных операций в евро вырос в 1,5-2 раза. Это означает, что страна постепенно начинает отходить от доллара и переходит на евровалюту. Об этом сообщил управляющий директор Кредит Оптима Банка Игорь Львов.

Сейчас банки активно выкупают евровалюту у населения.

Переход на евровалюту также происходит за счет того, что украинцы все чаще выбирают для заработка европейские страны. К примеру, еще 4-5 лет назад около 20% наших соотечественников зарабатывали в России, однако к концу 2016 года их количество упало до 12-13%. Украинцы все чаще для заработка выбирают Польшу: их доля в общей массе заграничных работников достигла 30% и выросла таким образом в 4 раза. В 2016 году Польша выдала украинцам 1,3 млн приглашений на трудоустройство.

Именно этот фактор стал решающим для увеличения денежных переводов в евро, объем которых уже не отстает от доллара.

Сейчас банкиры чаще скупают евровалюту, чем продают, но вскоре ситуация изменится. Активными покупателями валюты станут туристы, которые после предоставления безвизового режима, захотят открыть для себя Старый Свет.

Средний объем покупки — 200 евро на один паспорт, что вдвое больше, чем в 2016 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксирован рекорд по карточным платежам. Чаще всего украинцы оплачивают покупки банковскими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На рынке международных денежных переводов в Украине появился новый игрок

По материалам ubr.ua