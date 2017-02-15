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PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Украинские банки откроют пункты дистанционного обслуживания

15.02.2017 16:17

Национальный банк Украины дал добро

Пункты дистанционного обслуживания

Украинские банки откроют пункты дистанционного обслуживания. Фото: bank.gov.ua

НБУ дал разрешение банкам Украины открывать пункты дистанционного обслуживания на территории воинских частей, сел и поселков в структуре банка/филиала/отделения.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 10 «Об утверждении изменений к положению о порядке регистрации и лицензировании банков, открытии обособленных подразделений». Оно вступает в силу сегодня, 15 февраля 2017 года.

Согласно постановлению, банкам необходимо будет уведомлять регулятор о начале работы пунктов дистанционного обслуживания.

Также, НБУ определил нормы временной приостановки деятельности филиала/отделения на основании решения уполномоченного органа банка на срок не более полугода.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что два крупных украинских банка решили объединиться.

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По материалам segodnya.ua

Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина

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