Украинские банки откроют пункты дистанционного обслуживания

Национальный банк Украины дал добро

НБУ дал разрешение банкам Украины открывать пункты дистанционного обслуживания на территории воинских частей, сел и поселков в структуре банка/филиала/отделения.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 10 «Об утверждении изменений к положению о порядке регистрации и лицензировании банков, открытии обособленных подразделений». Оно вступает в силу сегодня, 15 февраля 2017 года.

Согласно постановлению, банкам необходимо будет уведомлять регулятор о начале работы пунктов дистанционного обслуживания.

Также, НБУ определил нормы временной приостановки деятельности филиала/отделения на основании решения уполномоченного органа банка на срок не более полугода.

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Ранее сообщалось о том, что два крупных украинских банка решили объединиться.

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По материалам segodnya.ua