В НБУ рассказали, сколько банков закрылось в Украине

Вскоре период очищения банковской системы сменится периодом ее восстановления

В результате очищения банковской системы Украины банковский рынок страны недосчитался более 80 финансовых учреждений.

Об этом заявила замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

Рожкова также добавила, что после очищения придет период восстановления банковской системы Украины.

Директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук сообщил, что в 2016 году убыток банковской системы Украины достиг исторического максимума — 159 млрд гривен.

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Ранее сообщалось о том, что AliExpress ужесточил правила доставки в Украину.

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По материалам segodnya.ua