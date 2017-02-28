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PaySpace Magazine 2016 #4 Сентябрь 2016 - Январь 2017

Украинские госбанки подозревают в сговоре

28.02.2017 17:41

АМКУ расследует одновременное снижение ставок по депозитам в 3 госбанках  

Госбанки подозревают в сговоре

Украинские госбанки подозревают в сговоре . Фото: kjsblinds.com

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подозревает три государственных банка — ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк — в сговоре на фоне одновременного снижения ставок по депозитам в этих финучреждениях.

Об этом сообщает Finclub.

24 февраля 2017 года комитет запросил соответствующую информацию у трех профессионыльных объединений участников рынка банковских услуг.

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Ранее сообщалось о том, что украинцам разрешили открывать счета в зарубежных банках.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина

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