Украинские госбанки подозревают в сговоре

АМКУ расследует одновременное снижение ставок по депозитам в 3 госбанках

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подозревает три государственных банка — ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк — в сговоре на фоне одновременного снижения ставок по депозитам в этих финучреждениях.

Об этом сообщает Finclub.

24 февраля 2017 года комитет запросил соответствующую информацию у трех профессионыльных объединений участников рынка банковских услуг.

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Ранее сообщалось о том, что украинцам разрешили открывать счета в зарубежных банках.

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