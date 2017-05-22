Укрпочта запустила новую для Украины услугу по переводу денег

Новый сервис «С карты на дом» позволит перевести деньги с банковской карточки отправителя и доставить получателю наличные

Для отправки средств можно воспользоваться адресным (на дом) либо срочным (на автоматизированное отделение) переводом. Доставка на дом доступна для любого населенного пункта Украины и будет занимать до двух рабочих дней, тогда как для срочного перевода с получением наличных в отделении понадобится всего 15 минут.

Перевести деньги можно с любой карты Visa и Masterсard. Максимальная сумма для одного перевода — 14 999 грн. Чтобы воспользоваться сервисом, отправителю необходим только доступ в Интернет — посещать отделение для этого не нужно.

Как сообщает «Укрпошта», у этой услуги, разработанной совместно с portmone.com и Райффайзен Банком Аваль, еще нет аналогов на украинском рынке.

С одной стороны, таким образом решается проблема с переводом денег для украинцев, которые живут в населенных пунктах без банковских отделений. А с другой — создается уникальная возможность не только передать деньги родным, у которых нет карты, но и быть уверенным, что перевод будет доставлен по указанному адресу непосредственно в руки, отметили в Укрпочте.

Деньги уже можно переводить на сайте Укрпочты. В ближайшее время услуга также станет доступна на веб-сайтах portmone.com и «Райффайзен Банк Аваль».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в отделениях «Новой почты» можно получить перевод, отправленный через терминалы самообслуживания. После того, как деньги попали в платежный терминал, адресат сможет получить перевод в кассе «Пост Финанс». Они есть во всех отделениях «Нова пошта».

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