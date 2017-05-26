В Европе дебетовые карты вскоре станут популярнее налички

Растущая популярность бесконтактных карт меняет динамику индустрии платежей в Великобритании

По новым подсчетам Payments UK, на дебетовые карты будет приходится больше транзакций, чем на наличные уже в 2018 году — на три года раньше, чем прогнозировалось ранее.

В 2016 году дебетовые карты использовались 11,6 млрд раз, что на 14% больше, чем в предыдущем году. При этом более чем каждая пятая из этих транзакций была осуществлена при помощи бесконтактных карт. Наличные деньги в 2016 году по-прежнему были наиболее часто используемым способом оплаты. Ими было совершено платежей на сумму 15,4 млрд фунтов стерлингов, что на 3,8 млрд больше, чем дебетовыми картами. Четыре из десяти платежей в 2016 году были осуществлены при помощи наличных.

Согласно прогнозам, в 2018 году будет произведено 13,4 млрд платежей дебетовыми картами, а из них каждый третий будет бесконтактным. Ожидается, что в 2018 году впервые в истории Великобритании наличные станут не самым распространенным способом оплаты.

По словам Адриана Бакла, главного экономиста Payments UK, хотя платежи картами и обгонят наличные на три года раньше, чем ожидалось, любые заявления о том, что Великобритания вскоре станет безналичной страной, по-прежнему очень далеки от истины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в одном из регионов мира люди активно переходят на банковские карты. Потенциал роста рынка этого региона и его привлекательность для международных платежных систем очень велики.

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По материалам finextra.com