Альтернатива BankID: В ЕС создали новую систему идентификации

В Европе появится единый цифровой мастер-ключ для любых электронных платежей

Группа немецких и других европейских компаний, включая банки (Deutsche Bank и Postbank), производителей транспортных средств и технологическая компания Here Technologies, подписали соглашение, которое направлено на создание единой системы идентификации граждан.

Платформа, которую разработали в Германии, подразумевает использование единого ключа для регистрации и идентификации при доступе к онлайн-сервисам, включая электронное правительство, розничную торговлю и финансы. Она будет открытой и совместимой с текущими проектами.

В ближайшие недели компании завершат работу над проектом и установят дату запуска платформы, прежде чем представлять свой план органам по вопросам конкуренции для утверждения. Запуск проекта состоится в Германии.

Единый цифровой ключ будет присваиваться каждому пользователю. Действовать он будет только для доступа к тем компаниям и сервисам, которые присоединятся к инициативе.

Поэтому организаторы стремятся привлечь больше партнеров из различных секторов в краткосрочной перспективе, включая авиационные компании, агентов электронной коммерции, розничных торговцев и телекоммуникационные компании.

Немецкие банкиры полагают, что вскоре платформа объединит услуги многих банков и компаний Германии, позволив потребителю в любой точке мира платить за услуги без риска забыть или перепутать пароль, без длительной процедуры регистрации и/или идентификации. Упрощение доступа к электронным финансовым услугам – важнейший шаг к будущему превалированию безналичной оплаты в мире.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В Украине тоже развивается система идентификации граждан онлайн. НБУ узаконил BankID — способ верификации через пароль к интернет-банкингу — еще в конце 2016 года.

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