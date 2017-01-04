В Индии скупили 4 тонны золота за два дня

Спрос на золото рекордно повысился после запуска денежной реформы в стране
За два дня после запуска денежной реформы, целью которой было изъятие из обращения банкнот номиналом 500 и 1,000 рупий, население Индии скупило более четырех тонн золота. Правительство анонсировало начало реформы 8 ноября прошлого года.
Чиновники предполагают, что этот процесс сопровождался масштабным отмыванием денег, с целью конвертации запрещенных банкнот в золото.
Продажи золота в крупнейших ювелирных магазинах страны выросли в несколько раз именно 8 ноября. В целом, в этот день было продано 2 тонны золота.
Ювелирные компании подвергаются проверкам, поскольку правительство отмечает массовые уклонения от уплаты налогов с продаж.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что индийские банки опасаются нехватки наличных денег.
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По материалам timesofindia.com