В Индии скупили 4 тонны золота за два дня

Спрос на золото рекордно повысился после запуска денежной реформы в стране

За два дня после запуска денежной реформы, целью которой было изъятие из обращения банкнот номиналом 500 и 1,000 рупий, население Индии скупило более четырех тонн золота. Правительство анонсировало начало реформы 8 ноября прошлого года.

Чиновники предполагают, что этот процесс сопровождался масштабным отмыванием денег, с целью конвертации запрещенных банкнот в золото.

Продажи золота в крупнейших ювелирных магазинах страны выросли в несколько раз именно 8 ноября. В целом, в этот день было продано 2 тонны золота.

Ювелирные компании подвергаются проверкам, поскольку правительство отмечает массовые уклонения от уплаты налогов с продаж.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что индийские банки опасаются нехватки наличных денег.

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По материалам timesofindia.com