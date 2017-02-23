В Индии запустили новый сервис биометрических платежей

Новое платежное решение обеспечит жителей индийской провинции возможностью совершать электронные платежи
Компания по предоставлению финансовых услуг Mahindra Comviva запустила проект PayPlus Aadhaar Pay, платежное решение для мерчантов в индийской провинции, которое позволит принимать платежи, используя уникальный идентификационный номер из 12 цифр Aadhaar и биометрическую аутентификацию.
Для приема платежей мерчанту необходимо будет подсоединить к своему мобильному телефону специальное устройство для считывания биометрических данных. Потребителям нет необходимости иметь при себе мобильный телефон.
По мнению разработчиков, данное платежное решение имеет огромный потенциал обеспечить каждую деревню в Индии возможностью совершать электронные платежи.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что в Индии создадут крупнейшую в мире биометрическую базу данных.
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По материалам nfcworld.com