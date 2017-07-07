В каких странах активнее всего пользуются финтех-сервисами

Среди основных причин, по которым страны становятся лидерами по использованию финтех-сервисов, называют стремительное развитие рынка цифровых платежей и уровень проникновения смартфонов

Когда речь идет о новейших технологиях в сфере управления финансами, то жители Китая и Индии оставляют далеко позади жителей других стран мира. Согласно консалтинговому агентству EY, все дело в цифровых платежах.

Согласно результатам исследования EY, около 69% китайцев, которые являются активными пользователями интернета, за последние полгода обращались к услугам одного или двух финтех-сервисов. В Индии доля таких пользователей — 52%. Для сравнения, в Великобритании показатель находится на уровне 42%, в США — 33% и в Японии — 14%. Одна из причин — уровень проникновения смартфонов, который в Китае на 20% выше среднего показателя по всем странам мира.

Согласно результатам исследования ООН, количество пользователей китайской платежной системы Alipay и китайского сервиса WeChat достигло 1 млрд, а количество обработанных транзакций — 2,9 трлн (рост в 20 раз за последние четыре года).

Для сравнения, американский PayPal, который включает P2P-сервис Venmo, насчитывает около 200 млн активных пользователей, а объем обработанных транзакций в прошлом году составил 354 млрд долларов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что китайцы тратят со смартфонов триллионы долларов в год. Популярность мобильных платежей в Китае растет после запуска мобильных кошельков AliPay и WeChat. С момента запуска эти два сервиса постоянно увеличивают свою долю в безналичных платежах.

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По материалам qz.com