Чего ждет НБУ от нового главы ПриватБанка

Исполняющий обязанности Главы НБУ Яков Смолий отреагировал на заявление Александра Шлапака об отставке

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Александр Шлапак возглавил ПриватБанк в сложный для банка переходный период после банкротства и продемонстрировал профессионализм в стабилизации работы банка. Он подтвердил надежность банка, обеспечив его бесперебойную операционную деятельность после перехода в государственную собственность, и благодаря этому удержал доверие клиентов», — прокомментировал Яков Смолий.

Он также добавил, что теперь главными задачами будущего главы станут разработка стратегии развития государственного банка, подготовка к успешному вхождению в его капитал международных стратегических инвесторов в течение нескольких лет и продолжение очистки банка от токсичных активов.

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Ранее сообщалось о том, что глава ПриватБанка подал в отставку. Его заявление может быть рассмотрено на следующем заседании Наблюдательного совета банка, которое состоится в конце июля.

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