В НБУ хотят привязывать гривну не к доллару, а к евро

В Украине растет доля евро в расчетах по экспортным и импортным операциям

Целесообразным будет установить официальный курс гривны к евро на основе средневзвешенного значения курса на межбанковском валютном рынке, а к доллару и другим иностранным валютам — на основании информации о курсе гривни к евро. Об этом написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ продолжает снижать валютные ограничения. Дальнейшее ослабление временных антикризисных ограничений стало возможным благодаря длительной благоприятной ситуации на валютном рынке, а также относительной сбалансированности инфляционных рисков.

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