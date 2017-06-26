В Одессе депутат задекларировал почти 3500 биткоинов

Владимир Кривошея, депутат фракции «Оппозиционный блок» в Одесском областном совете, владеет 3493 биткоинами

Такие данные депутат указал в своей налоговой декларации.

В 2011 году, когда была совершена покупка, криптовалюта стоила 24,9 тыс грн. На момент подачи декларации биткоины депутата были оценены в 119,05 млн грн.

Сейчас рыночная стоимость задекларированной криптовалюты составляет почти 9,5 млн долл.

Владимир Кривошея работает коммерческим директором компании «Стар Шайн Шипинг». В его декларации также числится квартира в Одессе площадью 46,9 м2 и два земельных участка в Одесской области.

Bitcoin появляется в декларациях местных депутатов уже не впервые. До этого председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский задекларировал 4256 биткоинов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Одессе можно купить биткоин через банкомат. Первый в городе терминал для покупки и продажи Bitcoin был установлен в ТЦ «Кадорр» (ул. Екатерининская, 27/1).

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По материалам: ForkLog