18-летний школьник стал миллионером благодаря биткоину

Эрик Финман начал инвестировать в криптовалюту, когда ему было 12

Эрик Финман, который бросил школу в возрасте 15 лет, поспорил со своими родителями, что к 18 годам станет долларовым миллионером, при условии, что они не будут настаивать на его поступлении в высшее учебное заведение. И ему это удалось благодаря биткоину, курс которого последние несколько месяцев держится на рекордных значениях.

Сейчас у Финмана есть 403 биткоина общей стоимостью 1,09 млн долларов. Он также инвестирует в другие криптовалюты, в частности, в Ethereum.

«Лично я думаю, что курс биткоина вырастет до нескольких сотен тысяч долларов или даже до миллиона за монету», утверждает Финман.

Финман начал инвестировать в биткоин еще в 12 лет после того, как бабушка подарила ему 1 тыс долларов. Уже в 2013 году он заработал 100 тыс долларов на продаже своих первых биткоинов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что криптовалюту биткоин неожиданно легализировали в Индии. Теперь местные криптовалютные биржи получили возможность работать на легальном основании.

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По материалам dailydot.com