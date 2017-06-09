В одной из стран запускают национальный мобильный кошелек

Этот кошелек станет первым санкционированным на национальном уровне в Объединенных Арабских Эмиратах

Компания Emcredit, полностью принадлежащая экономике Дубая, запускает empay — безопасный мобильный кошелек и платежную платформу. Она предоставит всем жителям ОАЭ возможность легко оплачивать самые разнообразные товары и услуги с использованием смарт-девайсов, в том числе и носимых.

NFC-контроллеры и элементы безопасности (SE) для использования сервиса на носимых устройствах обеспечит голландская компания NXP, а турецкий разработчик ПО Cardtek предоставит платежную инфраструктуру.

В рамках смарт-инициативы властей Дубая, Empay объединит ряд поставщиков услуг (банки, правительственные ведомства, розничные магазины, учебные заведения и транспортные компании) на общей платформе. Это позволит потребителям быстро и удобно получать доступ к любым услугам и оплачивать их из одного мобильного кошелька.

Носимые устройства, помимо NFC-интерфейса, будут оснащены модулем Bluetooth Low Energy (BLE). Таким образом потребитель сможет виртуализировать все свои бесконтактные карты на устройстве.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что индийский мобильный кошелек станет банком. Провайдер начнет предоставлять финансовые услуги гражданам страны со слабо развитой банковской инфраструктурой.

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По материалам paymentscardsandmobile.com