В одном из зоопарков Украины можно сделать пожертвование через QR-код

Ровенский зоопарк стал первым в Украине, где внедрили новую технологию

В Ровенском зоопарке теперь можно сделать благотворительное пожертвование при помощи технологии QR-платежей через приложение Privat24.

Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

Даже 5 грн, перечисленные от неравнодушных граждан, помогут обеспечить комфортные условия для животных, отмечает директор Ровенского зоопарка Олег Павлюк.

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Ранее мы писали о том, что в Киеве проезд в метро можно будет оплатить при помощи QR-кода. Столичная подземка продолжает внедрять цифровые методы оплаты проезда. Технологию в киевском метрополитене запустят уже в начале июня.

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