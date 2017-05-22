Водители смогут оплачивать штрафы за 15 секунд с помощью QR-кодов

В Запорожье запущен новый сервис для водителей

Благодаря сотрудничеству Управления патрульной полиции и ПриватБанка водители в Запорожье смогут оплачивать штрафы за нарушения ПДД с помощью мобильного приложения Privat24.

Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

Чтобы оплатить штраф, водителю необходимо всего лишь отсканировать с помощью мобильного приложения специальный QR-код (находясь на месте правонарушения) и ввести ключевые параметры: серию, номер протокола, Ф.И.О. правонарушителя и сумму платежа. Вся процедура занимает около 15 секунд и исключает ошибки в реквизитах.

Напомним, в апреле текущего года у жителей Запорожья появилась возможность оплачивать поездки в автобусе №38, а также коммунальные платежи с помощью QR-кодов. Чтобы пользоваться новым сервисом, необходимо загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 и отсканировать QR-код, который изображен на специальных стикерах в общественном транспорте или на квитации для оплаты услуг ЖКХ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что коммунальные платежи можно будет оплатить мгновенно с помощью QR-кода. Соответствующий сервис — который работает на основе мобильного приложения Privat24 и QR-кодов — запустил ПриватБанк.

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