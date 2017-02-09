Карты Мир станут продуктовыми: в РФ кризис

В России разрабатывают продовольственную программу для малообеспеченных слоев населения

На базе банковской карты Мир будут созданы электронные продовольственные карточки. По ним нуждающиеся граждане смогут приобрести любые российские продукты питания, кроме алкоголя и табака. В программу в настоящее время включены мясная, молочная, рыбная продукция, овощи и фрукты, яйца и зелень.

Адресная продуктовая помощь предпогагает ежемесячное начисление баллов на карту пользователя. При этом система не будет накопительной. Если до конца месяца покупатель не успеет обналичить бонусные средства – они сгорят.

По предварительным прогнозам, программу обещают запустить до конца года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что российские платежные карты МИР лишились базовой защиты. Начиная с февраля с обратной стороны карт исчезнет полоса для подписи клиента.

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По материалам: Gazeta.ru