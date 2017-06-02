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В России начали разрабатывать собственную криптовалюту

02.06.2017 12:28

Крипторубль разрабатывают при участии Центробанка РФ

криптовалюту

Виртуальная валюта находится в разработке Фото: nnm.me

Банк России начал работу над созданием национальной виртуальной валюты. Об этом стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ольга Скоробогатова, заместитель председателя Центрального банка РФ, сообщила, что необходимость создания собственной криптовалюты осознали уже многие регуляторы. О планах эмитировать национальную электронную валюту ранее сообщали Великобритания, Сингапур и Китай.

Представитель ЦБ ранее уже сообщала, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.

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Петербургский международный экономический форум в этом году проходит 1-3 июня. На форуме также уже выступил Игорь Шувалов, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Он отметил важность внедрения технологии Blockchain в сфере идентификации личности. Задача в том, чтобы связать лицо с юридически-значимыми сервисами — банковскими операциями и госуслугами.

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По материалам: Ria.ru

Рубрики: BitcoinНовостиСНГЭлектронные деньги

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