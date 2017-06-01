Эксперты о курсе Bitcoin: эксклюзив PaySpace Magazine

Курс самой популярной криптовалюты то быстро растет, то стремительно падает. Что происходит на рынке — рассказывают эксперты

За последний месяц курс самой популярной криптовалюты успел побить все предыдущие рекорды и снова пойти вниз. Так, 25 мая стоимость 1 BTC на некоторых биржах приблизилась к 3 тыс долларам. А спустя всего два дня (27 мая) упала до $2 тыс.

Для тех, кто все-таки хочет разобраться, что происходит с Bitcoin, редакция PaySpace Magazine опросила лидеров отрасли.

Сергей Скабелкин, соучредитель FinTech Cluster

Криповалюта сейчас занимает менее 1% финансовых ресурсов, которые есть в мировой экономике, но интерес к ней постоянно подкрепляется, отметил Сергей Скабелкин. Эксперт в сфере FinTech и Blockchain, назвал несколько причин роста стоимости виртуальных денег.

С одной стороны он связывает подорожание биткоин с появлением краудфандинговых проектов на базе ICO (Initial Coin Offering), который сейчас называют альтернативой привычного процесса привлечения инвестиций – IPO. Если число проектов (в том числе и украинских), которые решили привлечь инвестиции таким способом, будет расти, будущее Bitcoin обеспечено.

С другой стороны наблюдается противоположный тренд — развитие альтерналивных криптовалют. Но он тоже положительно повлиял на стоимость биткоин. Криптоэнтузиасты, которые вложились в новые альткоины, фиксируют прибыль на фоне их роста и выводят ее в BTC.

Кир Келевра, эксперт по криптовалютам, основатель bitup.io

По мнению эксперта, стремительный рост стоимости биткоина отчасти связан с позитивным новостным фоном со стороны Азии (Японии и Южной Кореи). Недавно Япония признала криптовалюту официальным платежным средством. Но больше на рост стоимоти Bitcoin повлияло принятие важного решения, расширяющего возможности криптовалюты.

Цена начала увеличиваться на ожиданиях этого решения еще до конференции, однако активный рост произошел после объявления результатов. Соглашение подписали 56 компаний из 21 страны мира, среди которых крупнейшие майнинг—пулы с более 83% вычислительной мощности сети.

Александр Иванов, гендиректор и основатель блокчейн-платформы Waves

Александр также связывает стремительный рост курса криптовалют с решением японских регуляторов признать биткоин платежным средством. Теперь Bitcoin можно приобрести даже в японских банках. Это нововведение привело к всплеску интереса к криптовалютам и в других странах, особенно в Азии.

Вадим Попов, директор по маркетингу KUNA

На некоторых площадках стоимость биткоин достигала 3 тыс долларов. Но в Kuna не считают стремительный рост чем-то необычным. Неожиданной стала его продолжительность — порядка трех недель.

Сергей Скабелкин, соучредитель FinTech Cluster

После бурного роста, больше похожего на тюльпаноманию, всегда следует спад, отметил Скабелкин. Такие горки будут продолжаться еще долгое время, пока не наступит плато уверенного роста. Не стоит забывать, что и сегодняшнему бурному развитию интернет—бизнеса и технологий мы обязаны буму доткомов.

Кир Келевра, эксперт по криптовалютам, основатель bitup.io

На графике bitcoin (недельный таймфрейм) очень хорошо видно, как на протяжении последних двух месяцев в диапазоне от $950 до $1300 набирались позиции на объемах выше среднего в сравнении с предыдущими периодами.

Эксперт считает логичным, что после резкого взлета цены, часть игроков фиксируют свою прибыль закрывая позиции. Тем не менее, продажи были абсорбированы в районе $2000, и сейчас цена ищет спрос.

Максим Крупышев, сооснователь криптоплатформы Cubits

В изменении стоимости криптовалюты нет ничего необычного, считает криптоэнтузиаст.

Вадим Попов, директор по маркетингу KUNA

Коррекция курса, которая последовала за ростом, была предсказуемой.

Подобные движения регулярно повторяются: то же самое было сразу после Нового года, когда биткоин достиг 1000 долларов, и затем в марте 2017.

Кир Келевра, эксперт по криптовалютам, основатель bitup.io

В свете дальнейшего процесса легализации и принятия bitcoin в других странах, цена продолжит свой рост после небольшой остановки движения и консолидации.

Александр Иванов, гендиректор и основатель блокчейн-платформы Waves

Эксперт также прогнозирует рост стоимости биткоин.

Александр Иванов добавил, что популяризации криптовалют будут способствовать не только разные подходы к регулированию, но и повышенный интерес к технологии Blockchain. Будут появляться новые решения, основанные на этой технологии. Например, все больше стартапов обращаются за финансированием к рядовым инвесторам, проводя так называемое ICO (initial coin offering) и выпуская собственные “токены”.

Максим Крупышев, сооснователь криптоплатформы Cubits

Вадим Попов, директор по маркетингу KUNA

Тем, кто хочет инвестировать в биткоин или уже сделал это, эксперт советует спокойно относиться к движениям курса и не переживать по поводу цены.

Итак, большинство экспертов сходятся во мнении, что дальнейшие колебания стоимости в пользу криптовалюты вполне возможны. Если вы собираететесь инвестировать в криптовалюту, эксперты подскажут, где это сделать удобнее. Редакция PaySpace Magazine уже опросила участников рынка и выяснила, как купить Bitcoin в Украине в мобильном приложении, онлайн и даже за наличные.

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