Как купить Bitcoin в Украине: подборка сервисов от экспертов

Заинтересованность в Bitcoin продолжает расти. Как купить Bitcoin на бирже, в мобильном приложении или даже за наличные — читайте в обзоре

За последний месяц курс самой популярной криптовалюты успел побить все предыдущие рекорды и снова пойти вниз. Так, 25 мая стоимость 1 BTC превысила 2,7 тыс долларов. А спустя всего два дня (к 27 мая) упала до 2 тыс долларов. Эксперты уверены, что дальнейшие колебания стоимости в пользу криптовалюты вполне возможны. Для тех, кто хочет купить Bitcoin сегодня, редакция PaySpace Magazine подготовила обзор самых популярных площадок купли-продажи этой криптовалюты в Украине.

Как купить Bitcoin на бирже: BTC Trade и Kuna

BTC Trade

Перед тем, как купить биткоин или другую криптовалюту, клиенту нужно зарегистрироваться и пополнить баланс в приложении. Внести гривны на свой счет в BTC Trade можно тремя способами: картой украинского банка, через интернет-банкинг Приват24 или в терминале ПриватБанка по предварительно сгенерированному коду.

После того, как деньги поступят на счет, клиент должен оформить заявку на нужную сумму Bitcoin. А платформа автоматически найдет для него самое выгодное предложение. Все сделки, которые подходят покупателю полностью или частично, отобразятся в его личном кабинете.

0,001 BTC – минимальная сумма заявки

Kuna

Перед участием в торгах, пользователю нужно зарегистрироваться на площадке и пополнить гривневый счет. Сделать это можно картой украинского банка.

Когда деньги поступят на счет, пользователь должен сформировать ордер на покупку Bitcoin. После этого сервис совершит автоматический взаиморасчет полностью или частично. Все действия по ордеру отобразятся в личном кабинете пользователя.

0.001 BTC – минимальная сумма пополнения

Как купить Bitcoin с помощью мобильного кошелька: Bitxfy

Украинский мобильный кошелек позволяет покупать Bitcoin с помощью безналичных платежей. После установки приложения, клиенту нужно только указать нужную сумму криптовалюты.

После этого сервис перенаправит его на станицу Приват24, где нужно ввести свой пароль от онлайн-банкинга. Позже с карты будет списана сумма, соответствующая заказу по текущему курсу Bitcoin.

«Мы как кошелек представляем глубокую интеграцию обменных бирж, чтобы пользователю было легко купить-продать криптовалюту», — Ярослав Панасенко, TeamLead Bitxfy

Однако в Bitxfy уверены, что биржа — не идеальный способ купить Bitcoin.

«Биржи – это все-таки не сервис моментального обмена. На них хороший курс, но нужно очень много времени тратить чтобы разбираться с ордерами. Фактически биржи можно было бы автоматизировать для большинства пользователей, сделав их более удобными. Например, пользователь пишет, что он хочет купить 3 биткоина, после этого автоматически определяются ордера, которые могут покрыть эти 3 BTC и мы выводим цену. Мы думаем, как это реализовать хорошо», — Ярослав Панасенко.

0,0301 BTC – минимальная сумма покупки

Как купить биткоин через агрегатор: Best Change

Этот агрегатор обменных сервисов собирает сотни платформ, на которых можно купить Bitcoin. В Украине 99% сделок на этом ресурсе проходит через Приват24.

Изначально на сайте нужно указать подходящий способ расчета — Приват24 UAH — и нужную криптовалюту — Bitcoin. А затем из нескольких десятков предложений выбрать самое подходящее. В меню предусмотрен калькулятор, где можно указать нужную сумму биткоин в гривневом эквиваленте.

Минимальный объем сделки установливается каждой обменной площадкой самостоятельно.

Как купить биткоин за наличные: BTCU.biz

Провайдер позволяет купить биткоин даже если у вас нет банковской карты. В основе сервиса лежит пополнение гривневого баланса через терминалы самообслуживания и последующий обмен ваучеров на Bitcoin в онлайн-режиме.

Купить ваучер можно через терминалы iBox — зайти в раздел «электронные деньги», найти услугу BTCU.biz, ввести номер мобильного телефона для авторизации и получить чек с кодом. Позже его нужно будет ввести в соответствующее поле на сайте провайдера.

Так гривны попадут на ваш счет. После этого их можно будет обменять на биткоин в том же сервисе. Курс фиксируется в момент внесения наличных в терминал.

50 гривен – минимальный платеж

Как купить биткоин у пользователей: Local Bitcoins

Шведская платформа Local Bitcoins позволяет приобрести криптовалюту в разных странах мира, в том числе и в Украине. Пользователи сайта размещают объявления, где указывают курс и способы оплаты. И договариваются с покупателем о продаже за наличные или банковским переводом онлайн.

«По сути это OXL, только для биткоин. Размещаешь объявление о том, что хочешь купить биткоин и выбираешь опцию купить через банковский перевод (в нашем понимании это Приват), за наличку, Webmoney, Skrill и т.п.», — Михаил Чобанян, основатель биткоин-агентства Kuna.

Перед покупкой нужно зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный биткоин-кошелек, в котором можно хранить BTC. После этого на главной странице ресурса нужно ввести количество биткоин, которое вы хотите приобрести, в эквиваленте национальной валюты.

Из списка появившихся объявлений нужно выбрать одного трейдера и отправить ему запрос на сделку. В ответ он вышлет свои платежные реквизиты.

После того, как вы перечислите деньги продавцу, он зачислит bitcoin на ваш кошелек.

100 гривен – минимальное ограничение по сделке

Перед тем, как покупать Bitcoin, нужно учесть, что цена на этот актив может значительно измениться в течение всего нескольких дней. Опытные пользователи не советуют вкладывать в биткоин больше, чем вы готовы потерять.

«Я инвестирую в криптобизнес только те деньги которые не боюсь потерять», — Виталий Булычев, криптоэнтузиаст, майнер, независимый инвестор

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