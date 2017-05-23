В терминалах по всей Украине можно купить криптовалюту Ethereum

Купить Ethereum и Ethereum Classic можно в 9 тыс терминалов по всей стране

Об этом стало известно во время первой в Украине Ethereum Party. Мероприятие прошло на территории инновационного парка UNIT City в Киеве. Подробно о новой возможности рассказал продюсер проекта btcu.biz , Станислав Подъячев.

Сервис btcu.biz работает в сфере моментальных платежей с 2013 году. Ранее он уже предложил украинскому пользователю возможность круглосуточного приобретения биткоинов через сети терминалов.

На данный момент купить Ethereum через btcu.biz можно в терминалах iBox и Tyme, которых насчитывается около 9 тыс. Таким образом, btcu.biz является крупнейшей сетью по продаже Bitcoin и Ethereum в мире.

Преимущество Ethereum перед другими криптовалютами в том, что он может использоваться не только для проведения платежей, но и для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе смарт-контрактов. Open source-платформа Ethereum существенно упрощает внедрение blockchain. Этим и объясняется интерес со стороны не только стартапов, но и крупнейших разработчиков программного обеспечения, включая Microsoft, IBM и Acronis.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ethereum достиг 50% объемов транзакций Bitcoin. Сеть Bitcoin ежедневно обрабатывает почти 220 тыс транзакций, а Ethereum — 125 тыс (примерно такой же показатель был год назад у Bitcoin).

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