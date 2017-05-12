В Украине резко сократилось количество миллионеров

Большинство гривневых миллионеров живут в Киеве

В Украине стремительно сокращается количество гривневых миллионеров. С 2015 года их стало меньше на 1180 человек или на 25%.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан.

В прошлом году 3504 человека задекларировали доход свыше 1 млн гривен. При этом, несмотря на то, что количество миллионеров в Украине сокращается, их совокупный доход по сравнению с прошлым годом вырос на 13%, или на 3,2 млрд гривен.

Еще несколько лет назад количество миллионеров в Украине было на порядок выше.

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Ранее мы писали о том, что Украина отказывается от доллара и переходит на евро. В Украине объем наличных операций в евро вырос в 1,5-2 раза. Сейчас 25-30% операций совершаются в евровалюте.

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По материалам rbc.ua