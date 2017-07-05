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В Украине сняли ограничения для расчетов через мобильные телефоны

05.07.2017 18:28

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров

Мобильные платежи в Украине

В Украине сняли ограничения для расчетов через мобильные телефоны. Фото: ilmattino.it

Кабинет министров снял барьеры для развития расчетов с помощью мобильного телефона. Такое решение было принято на заседании правительства 4 июля.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив в Facebook.

Необходимо было урегулировать механизм возврата этих средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома, пояснил министр.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что первый мобильный банк в Украине представил дизайн карт. Рассмотрев 138 вариантов дизайна своей первой карты, первый мобильный банк в Украине iBox банк, наконец определился с ее внешним видом.

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Рубрики: Мобильные платежиНовостиУкраина

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